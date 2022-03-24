إبصار تشارك في بطولة كرة الهدف للمكفوفين

وأكدت المدير التنفيذي لجمعية إبصار الخيرية أمل بنت حمدان الحنيطي على أن مشاركة الجمعية تأتي ضمن سعيها لتعزيز الجانب الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والاهتمام بهذه الرياضة وغيرها من الرياضات الملائمة للمعاقين بصريا، مشيرة إلى سعي الجمعية لاستضافة بطولة كرة الهدف بالمنطقة الغربية والتوسع في تعزيز كافة أنواع الرياضات المناسبة للمعاقين بصرياً كتنس الطاولة والسباحة وألعاب القوى ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي والدولي.
من جهته، أوضح مدرب منتخب ابصار أحمد الجعفري بأن كرة الهدف عبارة عن لعبة كروية للمكفوفين وضعاف البصر، وتؤدَّى مباراة كرة الهدف على أرضية صالة رياضية وهي حالياً رياضة في الألعاب البارالمبية.
وقال الجعفري: بحكم أني مدرب لكرة الهدف منذ 7 سنوات فإن هذه الرياضة تعتبر الرياضة الأولى بالنسبة للمكفوفين ومتنفس لهم، معربا عن شكره للجمعية على إعطائه الثقة لتدريب اللاعبين ودعم المشاركة بهذه البطولة.
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