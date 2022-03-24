الأحد القادم إجازة رسمية للطلاب في جدة

عطرة يحتضن 50 شركة محلية وخليجية في عالم العطور والبخور يحتضن معرض «عطرة» في نسخته الثانية بالمدينة المنورة، من 27 حتى 31 مارس الجاري، أكثر من 50 شركة محلية وخليجية في عالم الطيب والعطور... المدينة المنورة دوت الخليج المدينة المنورة دوت الخليج 21 شعبان 1443 هـ 21 شعبان 1443 هـ

انطلاق ورشة عمل تطوير خدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية نيابةً عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حضر وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيب بن محمد... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 21 شعبان 1443 هـ 21 شعبان 1443 هـ

إبصار تشارك في بطولة كرة الهدف للمكفوفين تشارك جمعية إبصار الخيرية لتأهيل وخدمة ذوي الإعاقة البصرية ببطولة كرة الهدف للمكفوفين التي تنظمها جمعية كفيف بمنطقة الرياض اليوم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 شعبان 1443 هـ 21 شعبان 1443 هـ

وزير العدل: المملكة تمر بمرحلة تشريعية مهمة وغير مسبوقة في تاريخها أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المملكة تمر بمرحلة تشريعية مهمة وغير مسبوقة في تاريخها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 شعبان 1443 هـ 21 شعبان 1443 هـ

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