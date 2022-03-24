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الأحد القادم إجازة رسمية للطلاب في جدة

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عطرة يحتضن 50 شركة محلية وخليجية في عالم العطور والبخور

يحتضن معرض «عطرة» في نسخته الثانية بالمدينة المنورة، من 27 حتى 31 مارس الجاري، أكثر من 50 شركة محلية وخليجية في عالم الطيب والعطور...

7148853589.jpgالمدينة المنورة دوت الخليج
a4a8db5ada.jpg21 شعبان 1443 هـ
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انطلاق ورشة عمل تطوير خدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية

نيابةً عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حضر وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيب بن محمد...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png21 شعبان 1443 هـ

إبصار تشارك في بطولة كرة الهدف للمكفوفين

تشارك جمعية إبصار الخيرية لتأهيل وخدمة ذوي الإعاقة البصرية ببطولة كرة الهدف للمكفوفين التي تنظمها جمعية كفيف بمنطقة الرياض اليوم...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png21 شعبان 1443 هـ
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وزير العدل: المملكة تمر بمرحلة تشريعية مهمة وغير مسبوقة في تاريخها

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المملكة تمر بمرحلة تشريعية مهمة وغير مسبوقة في تاريخها...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png21 شعبان 1443 هـ

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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