الأحد القادم إجازة رسمية للطلاب في جدة

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عطرة يحتضن 50 شركة محلية وخليجية في عالم العطور والبخور
يحتضن معرض «عطرة» في نسخته الثانية بالمدينة المنورة، من 27 حتى 31 مارس الجاري، أكثر من 50 شركة محلية وخليجية في عالم الطيب والعطور...
انطلاق ورشة عمل تطوير خدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية
نيابةً عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حضر وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيب بن محمد...
إبصار تشارك في بطولة كرة الهدف للمكفوفين
تشارك جمعية إبصار الخيرية لتأهيل وخدمة ذوي الإعاقة البصرية ببطولة كرة الهدف للمكفوفين التي تنظمها جمعية كفيف بمنطقة الرياض اليوم...
وزير العدل: المملكة تمر بمرحلة تشريعية مهمة وغير مسبوقة في تاريخها
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المملكة تمر بمرحلة تشريعية مهمة وغير مسبوقة في تاريخها...
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