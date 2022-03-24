شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 1200 لوحة وملصق إعلاني عشوائي من شوارع الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف حملة ميدانية لتحسين المشهد الحضري بإزالة الملصقات واللوحات الإعلانية العشوائية والمخالفة من أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسة.

وأزالت فرق العمل أكثر من 1200 لوحة إعلانية ودعائية وملصق مخالف من أعمدة الإنارة والأرصفة الجانبية والوسطية ومن على الجدران ومرافق الخدمات وعدادات الكهرباء والماء، التي تحتوي على إعلانات عشوائية بعضها يحمل معلومات مضللة أو مخالفة للتعليمات والأنظمة، تسببت في تشويه المظهر العام.

وأوضحت الأمانة أن تنفيذ برامج تحسين المشهد الحضري تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على مظاهر التشوه البصري وتعزيز الثقافة المجتمعية للحفاظ على المرافق العامة والمكتسبات الوطنية، والعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.