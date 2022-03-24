محمد بن مسعود - الدمام - “تعبت وكرهت الشهرة “.. شاهد : ملاك الحسيني تنهار من البكاء وتكشف عن تعرضها للابتزاز

كشفت الإعلامية ملاك الحسيني​، عن تعرضها للابتزاز والتهديد من قبل إحدى مشهورات السوشيال ميديا، دون أن تكشف عن هويتها.

وانهارت ملاك الحسيني خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات: “كرهت الشهرة وكرهت كل شي، عزلتني عن العالم والحياة، أنا إنسانة مسالمة ومالي في أحد، وأنا اللي دعمت أغلب المشاهير في السوشيال ميديا”.

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وعن الحساب الوهمي للشخص الذي يدعى ياسر الفيصل، تابعت ملاك: “يعني وش نبي في حساب ما فيه إلا وجع الراس، وش يبي فينا ياسر الفيصل، زوجي قفل الحساب، ليش يفتحه، إذا كان يقدر يحصل من خلاله ملايين”.

وأكملت في حديثها مع صديقتها: “أنا صبرت كتير وتعبت، هذا كتير علي”، لترد عليها الأخيرة: “حسبي الله ونعم الوكيل، ربي بياخد حقك يا ملاك”.