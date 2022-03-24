أحدث التقنيات الرقمية في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تقدم مجموعة stc إمكانياتها التقنية المتطورة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، الذي تستضيفه جدة للسنة الثانية على التوالي من 25 إلى 27 مارس 2022، مجهزة حلبة الفورمولا1 والفعاليات المصاحبة بمجموعة من أحدث التجهيزات التقنية التي تضمنت خدمات رقمية وتغطية كاملة لموقع الحدث بدوائر الإنترنت عالية السرعة.

ويأتي هذا الدعم ضمن شراكة stc الإستراتيجية مع جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 كداعم للمبادرات الملهمة والفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة في جميع المجالات، وفي مقدمتها المجال الرياضي الذي يحظى باهتمام ومتابعة شريحة كبيرة ومهمة محلياً وخارجياً.

وتعمل stc على تقديم العديد من الحلول التقنية الهادفة لدعم المبادرات والفعاليات الملهمة التي تستضيفها المملكة في جميع المجالات، ومنها هذا السباق العالمي المهم عبر تسخير إمكانياتها البشرية والفنية بأحدث التقنيات المستخدمة، بما ينسجم مع تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 الطموحة.