أحدث التقنيات الرقمية في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم مجموعة stc إمكانياتها التقنية المتطورة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، والذي تستضيفه مدينة جدة للسنة الثانية على التوالي في الفترة من 25 إلى 27 مارس 2022، وجهزت stc حلبة الفورمولا1 والفعاليات المصاحبة بمجموعة من أحدث التجهيزات التقنية والتي تضمنت خدمات رقمية وتغطية كاملة لموقع الحدث بدوائر الإنترنت عالية السرعة بسعة بلغت 29 جيجابيت لكل ثانية وتوفر 16 برج اتصال ثابتا ومتحركا بتقنية الجيل الخامس 5G، لتمكن كافة مواقع فعاليات السباق والمتسابقين والحضور للاستمتاع بتجربة رقمية ثرية.

وتزود stc حلبة سباق الفورمولا1 بأفضل شبكة للجيل الخامس 5G من حيث السرعة وسعة البيانات ومدى التغطية بنسبة 100% ويأتي هذا الدعم ضمن شراكة stc الإستراتيجية مع جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 كداعم للمبادرات الملهمة والفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة في جميع المجالات، وفي مقدمتها المجال الرياضي الذي يحظى باهتمام ومتابعة شريحة كبيرة ومهمة محلياً وخارجياً.

وكانت stc قد حققت نجاحاً ملفتاً في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 في نسخته الأولى، مما ساهم في توسيع مشاركة المجموعة لهذه النسخة ودعم السباق بتوفير أحدث حلول الاتصالات وتقنية المعلومات وتمكين جميع الحضور والمتسابقين من الاستمتاع بتجربة تقنية رقمية متطورة، وذلك استمراراً لإستراتيجية المجموعة الهادفة لدعم المبادرات والفعاليات الملهمة التي تستضيفها المملكة في جميع المجالات ومنها هذا السباق العالمي المهم عبر تسخير إمكانياتها البشرية والفنية بأحدث التقنيات المستخدمة، تأكيداً على تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة والإسهام في إنجاح الحدث وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة.