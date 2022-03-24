اخبار الخليج – بمناسبة يوم الشباب البحريني.. سمو محافظ الجنوبية: دعم متواصل للشباب بإشراكهم في مسيرة التنمية الشاملة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، تولي الشباب الدعم اللامحدود كونهم المستقبل المشرق لهذا لوطن المعطاء وبوصفهم الثروة الوطنية فيه ، منوهاً سموه بأن ذلك الدعم يعزز من روح الأسرة الواحدة التي تتميز بها مملكة البحرين على الدوام ، مثمناً الدعم الملكي السامي والرعاية الرفيعة لشباب الوطن وإشراكهم في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة، وبدعم وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الدفع بالشباب البحريني من خلال تفعيل دورهم وتمكينهم في جميع القطاعات والمحافل، الأمر الذي أسهم في إبراز طاقاتهم وابتكاراتهم وإنجازاتهم على كافة الأصعدة.

كما أشاد سمو المحافظ – بمناسبة يوم الشباب البحريني الذي يصادف الخامس والعشرين من مارس كل عام – بالجهود المثمرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في تمكين الشباب البحريني ، عبر رعاية سموه لمبادرات نوعية واستراتيجيات متميزة ساهمت في الاستثمار بمهارات وهِمم الشباب البحريني، مثمناً مبادرة سموه بتخصيص يوم للشباب البحريني، وما يمثله ذلك من إبراز لإسهاماتهم وإبداعاتهم وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في تنمية وتطور ونهضة المملكة.

وأكد سموه خلال لقاءه بمنتسبي المحافظة بأن المحافظة الجنوبية تحظى بنسبة 78% من الكفاءات الوطنية لفئة الشباب، الذين قدموا أروع الأمثلة في الخير والبذل والعطاء من خلال دورهم الاستثنائي في تقديم الأفكار والمقترحات الهادفة، مع برامج وفعاليات المحافظة التي تهدف لترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية وترسيخ نهج التواصل بين الشباب، متمنياً سموه لكافة الشباب التوفيق والنجاح والوصول إلى الأهداف الوطنية الرامية للتقدم والنماء.

من جانبهم ، أعرب منتسبو المحافظة الجنوبية عن شكرهم وتقديرهم لسمو المحافظ على الدعم المتواصل في تنمية قدراتهم العملية وكفاءاتهم الوظيفية، ومواصلة الإبداع والابتكار في مختلف المجالات وذلك بالتزامن مع يوم الشباب البحريني.