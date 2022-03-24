شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل .. إجازة للطلاب في جدة نظرا لإقامة سباق الفورمولا1 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقرر منح الطلاب في مدينة جدة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل نظرا لإقامة سباق الفورمولا 1.

ويشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 عشرون سائقًا يمثلون 10 فرق تتنافس على لقبي السائقين والمصنعين، وتضم قائمة السائقين ماكس فيرستابين، ولويس هاميلتون، وفالتري بوتاس، ولاندو نوريس، وسيرجيو بيريز، وكارلوس ساينز، وتشارلز لوكلير، ودانيال ريكاردو، وبيير غاسلي، وفيرناندو ألونسو، وإستيبان أوكون، وسيباستيان فيتيل، ولانس سترول، ويوكي تسونودا، وجورج راسل، ونيكولاس لطيفي، وأليكس ألبون وتشو جوانيو، وميك شوماخر، وكيفين ماغنوسين، فيما تضم قائمة الفرق مرسيدس وريد بُل ريسينغ، وفيراري، ومكلارين، وألبين، وألفا تاوري، وأستون مارتن، ويليامز، وألفا روميو، وهاس.

وتنطلق فعاليات الحدث بعد ظهر يوم غدٍ الجمعة، إذ تبدأ بالتجارب الأولى لـ "تحدي بورشه سبرينت الشرق الأوسط" عند الساعة 01:10 ظهراً، فيما تنطلقُ حصة التجارب للفورمولا 2 في الساعة 02:25، يلي ذلك تمارين وقفة الصيانة للفورمولا1، كما ستبدأ حصة التجارب الأولى للفورمولا1 عند الخامسة مساءً على أن تنطلق الحصة التأهيلية لسيارات الفورمولا2 عند الساعة 06:25, وعند الثامنة مساءً تنطلق حصة التجارب الثانية للفورمولا1 ثم التجارب الثانية لتحدي بورشه سبرينت الشرق الأوسط.

كما يشـهد يوم السبت 26 مارس جدولاً زمنياً مشابهاً لليوم الذي يسبقه، فيما تبدأ الجولة التأهيلية عند الثامنة مساءً، التي تمتد على مدار ساعة كاملة، وهي الجولة التي تحدد شكل شبكة الانطلاق للسباق الرئيس يوم الأحد، حيث يتم تصنيف السائقين وفقاً لأسرع أوقاتهم، وفي تمام الساعة الثامنة من مساء الأحد 27 مارس 2022م ينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى لمدة تصل إلى ساعتين.