محافظ الجبيل يكرم الجهات الراعية والمشاركة في فعاليات أسبوع البيئة بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

كرم محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر اليوم الجهات الراعية والمشاركة في فعاليات أسبوع البيئة 2022، التي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجبيل، وذلك بمقر المحافظة.

وأشاد محافظ الجبيل بالجهود التي توليها القطاعات الحكومية بمحافظة الجبيل لرفع مستوى الوعي البيئي داخل المجتمع، مؤكداً ضرورة الحفاظ على البيئة، وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية، وأهمية دعم الجهود العظيمة التي تقودها المملكة من خلال مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

من جانبه أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجبيل المهندس فهد العارضي أن الفعالية تأتي في إطار جهود المكتب لزيادة الغطاء النباتي ونشر التوعية البيئية، وذلك تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مشيراً إلى أن الفعالية ركزت على نشر المعرفة بأهم القضايا البيئية في المملكة وتحفيز الالتزام البيئي.

وبيّن أن الفعاليات اشتملت على معرض توعوي بمشاركة عدد من الجهات، وعرض تجارب بيئية، تضمنت التشجير الذكي بمشاركة منصة نباتي، كما تم خلال الفعاليات تشجير الجبل البري بـ 300 شتلة من الطلح الملحي بالتعاون مع بلدية محافظة الجبيل، وزراعة 900 شتلة في المدارس بالتعاون مع مكتب التعليم بالجبيل، وحملة نثر 500 كليوجرام من البذور البرية بمشاركة المتطوعين والنشطاء البيئيين.