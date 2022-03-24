اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يستقبل مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام لإهداء كتاب يوثق الخطابات السامية لجلالته

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، هذا اليوم في قصر الصخير سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام ، حيث تشرف بإهداء جلالته كتاباً يوثق الخطابات السامية لجلالة الملك المفدى ، منذ عام 2014 الى عام 2020 ، والذي أصدرته وأعدته شؤون الإعلام بالديوان الملكي بإشراف المستشار نبيل الحمر بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام .

كما قدم السيد الحمر إلى جلالة العاهل المفدى إيجازاً عن هذا الكتاب الذي يعد الجزء الرابع من الخطابات السامية ، ويأتي ضمن مشروع أرشفة وتوثيق الكلمات السامية في هذا العهد الزاهر لجلالته حفظه رعاه الله .

وخلال الإستقبال ، أعرب حضرة صاحب الجلالة عن شكره وتقديره للمستشار نبيل الحمر على هذا الإصدار القيم ، مشيداً بالجهود الطيبة التي بذلت في إعداده ، مؤكداً إن هذه الخطابات تناولت مختلف القضايا الوطنية والإشادة بدور رجالات مملكة البحرين وأبنائها الكرام في كافة مجالات التنمية والتطوير والتحديث التي تشهدها البلاد إلى جانب القضايا الخليجية والعربية والدولية ومواقف البحرين تجاهها .

وبهذه المناسبة ، أعرب مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام نبيل الحمر عن تشرفه بلقاء جلالة الملك المفدى ، متوجهاً بجزيل الشكر وبالغ الإمتنان والعرفان لجلالته أيده الله على ما حظي به هذا الإصدار من إشادة .

وأكد السيد الحمر أن هذه الكلمات السامية تشكل مرحلة تاريخية هامة من مسيرة مملكة البحرين الحديثة وما شهدته في ظل مشروع جلالته الإصلاحي الرائد من انجازات نوعية ونجاحات مهمة وما تحقق لشعب البحرين الوفي من مكاسب عديدة على مختلف المستويات التعليمية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية وغيرها ، معرباً عن بالغ التقدير والإعتزاز بالخطابات السامية لجلالة الملك وما تطرقت إليه من وضع الأسس الصحيحة لمسيرة التنمية الحضارية ومواقف المملكة تجاه مختلف الأحداث والتطورات الراهنة .

ونوه المستشار الحمر بأن هذه الكلمات السامية تشكل مرجعاً هاماً للدارسين والباحثين والمهتمين بتاريخ مملكة البحرين ، ضارعاً الى المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب الجلالة ويديم على جلالته دوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد لمواصلة قيادة مسيرة التقدم والنماء المباركة في وطننا المعطاء .