غرفة الرياض تنظم ورشة عمل “أعمال الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية ورشة عمل بعنوان أعمال الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، استهدفت تسليط الضوء على الإجراءات التي تهم منشآت الأعمال وإبراز مبادرات ومشاريع الأمانة.

وناقشت الورشة عدداً من المحاور تتعلق بإجراءات معالجة الدعوى والخدمات الإلكترونية وآلية التقاضي عن بعد، وهيكلة الإجراءات ومشاريع الجودة والتطوير التي تقوم بها الأمانة.

وتحدث في الورشة -التي أدارها عضو اللجنة التجارية بالغرفة سعد العتيبي- كل من مدير إدارة قضايا الزكاة والضرائب فهد القسومي وأخصائي دعم المستفيدين فهدة المسفر، حيث تحدثا عن مهام الأمانة وأنها تشمل تقديم الدعم الفني والقانوني والمحاسبي والإداري للجان، إضافة إلى خدمات استقبال الدعاوى والتأكد من الصفة النظامية لمقدم الدعوى والتحقق من توفر المتطلبات النظامية لقيدها والإشراف على تبادل المذكرات الإلكترونية بين الأطراف المختلفة وإعداد مذكرة بالرأي القانوني والمحاسبي والجمركي في كل نزاع يقدم لدوائر اللجان وصياغة القرارات وإعداد البحوث والدراسات وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما استعرض المتحدثان مهام وأعمال اللجان الضريبية والجمركية والمهام التي تضطلع بها كل لجنة من حيث الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وآلية الاستئناف فيها، مؤكدين أن رؤية الأمانة في هذا الجانب تستهدف التميز في القدرة على حل المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية بكفاءة ومن خلال تبنّي أساليب مبتكرة وفعّالة، كما تطرقا إلى أبرز الخطط التي تبنّتها الأمانة خلال عامي 2022 و2023، منها تطوير نظام التقاضي عن بعد في عدد من السجون في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون، وتطوير التكامل التقني بين الأمانة العامة والنيابة العامة في الدعاوى، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الإلكترونية، واستخراج وتوثيق المبادئ القضائية، وبناء خطط توعوية للمتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية وغير ذلك من الخطط.