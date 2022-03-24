مبدعون شباب يحيون اليوم العالمي للشعر بأدبي أبها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
نظم نادي أبها الأدبي الليلة الماضية أمسية شعرية بمناسبة اليوم العالمي للشعر، شارك فيها كل من محمد آل مبارك وسعود الهملاني وعلي الهملاني وخالد الشمراني وخطّاب مخافة، وأدارتها ليلى القحطاني .
وشهدت الأمسية -التي احتضنها مسرح النادي لشعراء شباب من المنطقة- حضورا جيدا من الأدباء والداعمين للمواهب الشابة، حيث نالت النصوص المقدمة استحسان الحضور .
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