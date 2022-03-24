أمير القصيم يقف ميدانيًا على أحد مشاريع الأمانة لتصريف السيول بتقنية الثقب الأفقي بمدينة بريدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن مشروع أمانة المنطقة لإنشاء تصريف السيول بتقنية الثقب الأفقي سيسهم في الاستغناء عن ستة محطات تنقية من وسط مدينة بريدة.

جاء ذلك بعد اطلاع سموه اليوم على مشروع أمانة منطقة القصيم لإنشاء وتصريف السيول من بحيرات أحياء الخليج والخبيب والبحيرات المجاورة بمدينة بريدة إلى وادي الرمة، بتقنية الثقب الأفقي.

واستمع سموه لشرحٍ من أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي عن المشروع الذي يعد واحدًا من منظومة المشاريع التي تعمل عليها الأمانة لتصريف السيول بمدينة بريدة، بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال، مبيّنا أنه سيتم تركيب مكائن الثقب لدفع مياه السيول نحو الوادي خلال ثلاثة أشهر، وما يتم بالمشروع من تنفيذ خط السيول الرئيس عن طريق تقنية الدفع النفقي بقطر (3.5) أمتار وبطول يتجاوز (13) كيلومترا وبأعماق تتراوح من (13) إلى (65) مترا، الذي سيتم من خلاله تصريف مياه نقطة التجمع بالخبيب، وكذلك تصريف مياه طريق الصباخ وبحيرة الخليج، ومعالجة نقاط التجمع في عدة أحياء منها حي السادة والسلام عن طريق تنفيذ شبكات سيول بالحفر المكشوف بأطوال تتجاوز (33) كيلومترا.

وأوضح الأمين أنه سيتم ربط نهاية هذا الخط بمحطة الرفع لوادي الرمة الجاري تنفيذ الأعمال الإنشائية بها، التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 100000 م3 / في الساعة بعدد (12) مضخة عاملة، ومضختين إضافيتين احتياطيتين، حيث تم الانتهاء من أعمال الجدران الخرسانية بقطر (27) مترا وعمق (34) مترا، باستخدام أحدث طرق التنفيذ الحديثة، مؤكدًا أن جميع الأعمال بالمشروع تجري بوتيرة متسارعة لإنهائها بالوقت المحدد.