1.7 مليون مستفيد من التمور داخل المملكة قبل رمضان

وزعت جمعية التمور للخدمات الإنسانية 500 ألف كرتون من تمور الدولة المخصصة للجمعيات الخيرية، استفاد منها أكثر من 1.7 مليون مستفيد، عبر فريق من المتطوعين تجاوز عددهم الـ 3900 متطوع جابوا 13 منطقة في وقت قياسي، ونفذوا خطة سريعة رسمت الابتسامة على وجه 346 ألف أسرة، بالتعاون مع 345 جمعية أهلية.

وتحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز التويجري عن إعداد قاعدة بيانات كاملة لحصر احتياجات الجمعيات الأهلية بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن البرنامج يعزز دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الجمعيات الأهلية بالمملكة لتحقيق أهدافهم الاجتماعية والإغاثية ورفع جودة حياة المستفيدين، وتوفير احتياجاتهم خاصة من التمور قبل شهر رمضان المبارك.

وبين أن برنامج توزيع التمور يأتي امتداداً لمبادرات الجمعية التي تهدف إلى تمكين قطاع التمور في العمل التنموي والاجتماعي، ورفع كفاءة التبرعات العينية من التمور والمحافظة عليها، وتقليل الهدر والفقد، مشيراً إلى أن الجمعية حققت نتائج مميزة خلال عام 2021، حيث وزعت أكثر من 850 ألف كرتون من التمور وأكثر من 900 ألف سلة غذائية استفاد منها أكثر من 750 جمعية في كافة مناطق المملكة وأكثر من 3 ملايين مستفيد، ورصدت احتياجات الجمعيات الأهلية لهذه السنة 2022، وتسعى لتوزيع أكثر من 500 ألف كرتون من التمور لتغطية هذه الاحتياجات وتهيب بالمزارعين والداعمين المساهمة معها للوصول لهذه المستهدفات.

مما يذكر أن منطقة مكة المكرمة جاءت في مقدمة المستفيدين من برنامج توزيع تمور الدولة، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 397192 شخصاً حصلوا على 181447 كرتوناً عبر 77 جمعية، وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثانية، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 74439 شخصاً حصلوا على 27247 كرتوناً عبر 29 جمعية، فيما استفاد 67773 شخصاً من البرنامج في الرياض حصلوا على 54091 كرتوناً عبر 55 جمعية، و159792 شخصاً في المنطقة الشرقية حصلوا على 53284 كرتوناً عبر 18 جمعية، وتصل التمور إلى جميع المناطق بالسعودية عبر الجمعيات الأهلية المعتمدة.