الخطوط السعودية خامس أكثر العلامات التجارية تأثيراً في المملكة لـ2021

ونالت "السعودية" هذا الاستحقاق نتيجة جهودها في سبيل تطوير خدماتها ومنتجاتها، الأمر الذي خلق درجة عالية من الثقة بينها وبين المستهلكين في المملكة، مما أكسبها تأثيراً صعد بها إلى هذه المرتبة في تصنيف (Ipsos)، كما أنه يُعد امتداداً لإنجازاتها حيث صُنفت مؤخراً كأسرع العلامات التجارية نمواً على مستوى قطاع الطيران في الشرق الأوسط حسب تصنيف "Brand Finance" لعام 2022، وكذلك تصدُّرها تصنيف شركة (YouGov) المتخصصة في الأبحاث التسويقية كأفضل العلامات التجارية لعام 2021 في المملكة، إضافة إلى جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م" ضمن جوائز شركة "سكاي تراكس"، إلى جانب تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من (APEX).
وجاءت نتائج مؤشر (Ipsos) للعلامات الأكثر تأثيراً على ضوء استطلاع آراء المستهلكين عن العديد من العلامات التجارية من حيث تأثيرها على السكان استناداً إلى قائمة من المزايا، ويعد هذا المسح جزءاً من دراسة سنوية تقوم بها الشركة في العديد من دول العالم.
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