وزير التعليم يطلق مبادرة BootcampX لتعزيز المهارات

أطلق وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مبادرة BootcampX لتعزيز المهارات، وذلك عن طريق المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" بالشراكة مع المنصة الرائدة حول العالم edX التابعة لشركة 2U.

وتنقسم مبادرة BootcampX إلى ثلاث مسارات رئيسية هي: مسار إعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل في المجالات الأكثر طلباً، ومسار تأهيل الباحثين عن عمل عبر التدريب المكثف على المهارات في المجالات المطلوبة للحصول على فرص في سوق العمل، ومسار التطوير المهني لإعادة تأهيل القدرات البشرية لمهارات جديدة بهدف تمكينهم من المنافسة في سوق العمل، والإسهام في استقرارهم.

وتقدم المبادرة فرص تدريبية مكثفة عبر برامج مطورة تتراوح مدتها ما بين 3 - 6 أشهر مع أفضل الجامعات والشركات حول العالم، إذ تستهدف البرامج التدريبية كل من طلبة المرحلة الثانوية والجامعية، والباحثين عن عمل، والموظفين، وتشتمل المبادرة على مجالات رئيسية عدة منها: إدارة المشاريع، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتصميم واجهة المستخدم UI، وتصميم تجربة المستخدم UX، والتسويق الرقمي، وإدارة المنتجات، وتطوير الويب، والتقنية المالية، كما تتميز المبادرة بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال مجالات المبادرة المتنوعة، علاوةً على تركيزها على تنمية المهارات وتطبيقها في سوق العمل، وتوفير الدعم الأكاديمي للمتعلمين باستمرار وبشكل مباشر، كما تعمل على تحقيق مخرجات تدريبية نوعية ذات نطاق واسع وجودة عالية، إضافة إلى تمكين القدرات البشرية من إتمام البرامج المكثفة في مدة وجيزة.

وأوضح الوزير أن المبادرة محفزة للقدرات البشرية، مؤكدًا بأنها داعمة للجهود التي تبذلها منصة "FutureX" في تحقيق التكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة للوصول إلى منظومة تعليمية إلكترونية متكاملة تتيح فرص تعلم متنوعة تواكب احتياجات المستقبل.

وقال: "ستضمن مبادرة BootcampX لتعزيز المهارات؛ التعاون الفاعل بين الشركاء المحليين والعالميين لتلبية احتياجات سوق العمل، وسد فجوة المهارات، وإعادة التأهيل لمهارات جديدة، إضافة إلى نقل المعرفة والدروس المستفادة من التجارب الدولية إلى المؤسسات التعليمية الوطنية، وسنواصل تمكين الجهات في المملكة من خلال منصة "FutureX" على التوسع في تقديم فرص تدريبية تواكب احتياجات المستقبل للوصول إلى محتوى تعليمي ذو موثوقية وجودة عالية، بهدف الإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية القدرات البشرية، كما يسعدنا تعزيز التعاون مع edX و2U كشركاء إستراتيجيين، لتهدف الشراكة إلى دعم مسيرة التعليم الإلكتروني في المملكة لبناء منظومة تعليمية تتيح فرص التعلم للجميع".

من جانبه، قال مؤسس منصة edX الدكتور أنانت أغاروال: "تعدّ هذه الشراكة فرصة سانحة لتحقيق رؤية منصة edX بالوصول الشامل إلى فرص تدريبية مميزة حول العالم، كما أننا نتطلع إلى أن يكون لمبادرة BootcampX تأثيرًا ملحوظًا في المنطقة، وسنعمل في edX جنبًا إلى جنب مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على تزويد المتعلمين بمختلف فئاتهم بالمهارات التقنية الضرورية لتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل ومساعدتهم على تغيير حياتهم ومجتمعاتهم من خلال التعليم".