شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور عسيري يحصد الجائزة الأولى للطبيب العربي للعام 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منح مجلس وزراء الصحة العرب جائزة الطبيب العربي للعام الجاري 2022 م للفائز الأول بها، وهو مرشح المملكة الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة الدكتور عبد الله بن مفرح عسيري، وذلك لتميزه في مجال الطب الوقائي. وقام بتسليم الجائزة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ56 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقدة اليوم بالقاهرة رئيس الدورة وزير الصحة الجزائري الدكتور عبد الرحمن بن بوزيد. كما فاز بالجائزة الثانية مرشحة البحرين استشاري الأمراض المعدية وأمراض الشيخوخة الدكتورة جميلة السلمان، لتميزها في الأمراض المعدية وأمراض الشيخوخة. وحصل على الجائزة الثالثة مرشحة مصر رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان الدكتورة نانسي الجندي، لتميزها في مجال الباثولوجيا الإكلينيكية.