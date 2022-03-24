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قائد القوات المشتركة يستعرض العمليات في اليمن مع رئيس الأركان الكويتي

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الدمام - شريف احمد - استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد بن صالح الصباح.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموقف العام وسير العمليات العسكرية الجارية في اليمن.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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