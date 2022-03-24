شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة يستعرض العمليات في اليمن مع رئيس الأركان الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد بن صالح الصباح.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموقف العام وسير العمليات العسكرية الجارية في اليمن.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.