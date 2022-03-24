شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون البلدية" تتعاون مع "البيئة" لتطوير إدارة النفايات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم بالوزارة، مذكرة تفاهم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل؛ لتعزيز التعاون المشترك في تنظيم وتطوير قطاع إدارة النفايات في المملكة، والعمل على تطوير أعمال إدارة النفايات البلدية الصلبة.

وأوضح الوزير الفضلي أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من مبدأ التعاون بين الوزارة وعدد من القطاعات الحكومية من خلال بناء شراكات استراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون والبحث عن أفضل السبل في تبادل الاستشارات والخبرات.

من جانبه، أفاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات؛ لتحقيق التعاون بين الجانبين بالعمل على تطوير أعمال إدارة النفايات البلدية الصلبة، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة النفايات البلدية، ورفع مستوى الخدمات التشغيلية، بالإضافة إلى تحسين مستوى رضا المستفيدين، والمشاركة في بناء قواعد بيانات المنتجين والناقلين للنفايات البلدية.

وأضاف الوزير الحقيل أن المذكرة تأتي للتنسيق المشترك لمراجعة وتطوير اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، والأدلة والاشتراطات الفنية، ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المتعلقة بالنفايات البلدية الصلبة.

وأشار الدكتور عبد الله السباعي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات أن المركز يسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة و الاستدامة الشاملة في قطاع إدارة النفايات بجوانبه البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في تحقيق أهداف التكامل الحكومي فيما يتعلق بتوحيد الإجراءات والآليات القانونية والرقابية والاستثمارية، وتحسين جودة ربط الأنظمة الإلكترونية، منوهًا بأهمية التعاون بين الطرفين، بما يحقق أهداف الطرفين والمصلحة العامة، وما يخدم التطور في المملكة في مجال إدارة النفايات.