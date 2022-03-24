محافظ صبيا يدشن فعاليات ” أسبوع البيئة “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان دشن محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر اليوم فعاليات أسبوع البيئة الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا ” بمشاركة الإدارات الحكومية والأمنية والقطاع الخاص بالمحافظة . وشارك محافظ صبيا الفرق التطوعية في غرس الشتلات ضمن الفعاليات التي تسعى لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية، وترسيخ أهداف جودة الحياة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة.

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