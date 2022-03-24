اعتماد برنامج جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد بحائل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد بحائل، حيث يمتد هذا الاعتماد البرامجي حتى سبتمبر 2026م. واعتمدت الهيئة سابقًا 9 برامج لا تزال سارية، وهي برامج الأحياء الدقيقة، والأشعة التشخيصية، والطب الباطني، وجراحة الوجه و الفكين، وتمريض العناية المركزة لدى الكبار، والجراحة العامة، وطب الأسرة، والتخدير، والصيدلة الإكلينيكية، وجراحة المخ والأعصاب.

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