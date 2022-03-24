جامعة الأمير سلطان تنظم مؤتمر المرأة في علم البيانات في نسخته الخامسة الإثنين المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تنظم جامعة الأمير سلطان يوم الإثنين المقبل، مؤتمر المرأة في علم البيانات WIDS2022 في نسخته الخامسة بالتعاون مع جامعة ستانفورد.

ويهدف المؤتمر إلى زيادة تمثيل المرأة وتعزيز مشاركتها المهنية في مجال علم البيانات، بالإضافة إلى استعراض أحدث الأبحاث والممارسات في علم البيانات في دول الشرق الأوسط العربية، وتبادل الأفكار وتشجيع التعاون بين مختلف التخصصات المرتبطة بهذا العلم، كما يهدف إلى ربط الباحثين والممارسين الإقليميين بشبكات عالمية رائدة في مجال علم البيانات.

ويتخلل المؤتمر الذي سيقام على مدار يومين أوراق علمية وجلسات حوارية وورش عمل عدة حول مستقبل علم البيانات في التعليم ودور المرأة في ذلك، بالإضافة إلى عرض آخر مستجدات علم البيانات وآثاره على دعم العلوم الأخرى مثل الصحة والاقتصاد والعمارة والاستدامة وغيرها من المواضيع حول علم البيانات ودوره في حياة المرأة المعاصرة.

وسيتضمن المؤتمر على جلسات وورش يديرها عدد من القياديات وعضوات هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى ضيوف من جامعات وقطاعات أخرى.

وبهذه المناسبة أوضح رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، أن أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات النقلات في المجالات الرقمية أسهمت في تمكين المرأة السعودية من صناعة مسارها الخاص والمهم من خلال مشاركات مهنية متعددة.

بدورها بينت نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الدكتورة هبة بنت بكر خشيم أن مؤتمر المرأة في علم البيانات السنوي بجامعة الأمير سلطان فرصة لتسليط الضوء على إنجازاتها، وقالت: اليوم تحاور المرأة وتستعرض أبرز الأبحاث والممارسات لتلهم العالم بممارساتها في هذا العلم الحيوي الأساسي وتسجل مشاركتها في هذا الحراك العالمي المميز.

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يذكر أنه ووفقًا لتقارير جامعة ستانفورد، سيقام مؤتمر WIDS في الشهر ذاته في أكثر من 150 مؤسسة تعليمية في جميع أنحاء العالم، وتعدّ جامعة الأمير سلطان جزءًا من هذه الحركة العالمية.