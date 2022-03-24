قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
استقبل معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، معالي رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد بن صالح الصباح.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الموقف العام وسير العمليات العسكرية الجارية في اليمن.
ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.
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