مجلس الضمان الصحي يوقع شراكة إستراتيجية لإنشاء مسرعة الابتكار “iHub”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وقع مجلس الضمان الصحي (CHI) اليوم، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الشركة العالمية بلاج آند بلاي (Plug and Play)، أكبر مستثمر ومسرّع ومنصة ابتكار مؤسسية في العالم، لإنشاء أول منصة ابتكار مفتوحة للتأمين الصحي في الشرق الأوسط تحت مسمى iHub.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن إطار إستراتيجية المجلس لمواءمة رؤية المملكة 2030 وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إضافة إلى تطوير مجالات جديدة للاقتصاد عن طريق الحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة والابتكار.

وتربط حاضنة الابتكار iHub قطاع التأمين الصحي كاملًا بما فيه من شركات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الصحية مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الناشئة ورواد الأعمال والخبراء داخل المملكة وخارجها, للتعاون والمشاركة في الإنشاء والبحث عن حلول لتحديات القطاع المحددة، وتطوير منتجات وخدمات جديدة والتوصية بمقترحات تطويرية للسياسات واللوائح في قطاع التأمين الصحي.

ويهدف مجلس الضمان الصحي في رحلة تعزيز المعرفة الرقمية لقطاع التأمين الصحي إلى تسريع وتمكين الابتكار الرقمي في القطاع من خلال الشراكة مع شركة بلاج آند بلاي.

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب الغامدي حرص المجلس على مواكبة رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها وذلك عبر إستراتيجيته التي يسعى من خلالها إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة تعمل على تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين وتحفيز التحول الرقمي والاستدامة والابتكار.

وقال: “اتفاقية الشراكة مع الشركة تعد من أهم الشراكات الإستراتيجية لتمكين القطاع ورواد الأعمال والشركات الناشئة من أجل ابتكار حلول رقمية للتأمين الصحي الخاص تذلل التحديات التي تواجه المستفيدين وتعزز الجودة والكفاءة وتمكّن القطاع”.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في المجلس المهندس عبد الله الشرقي أن الشركة ستكون مسؤولة عن بناء وتشغيل منصة الابتكار المفتوحة الجديدة مع التركيز على المنتجات الرقمية الجديدة والتقنيات الناشئة التي تعمل على تحسين نتائج الرعاية الصحية في قطاع التأمين الصحي وتنمية الاقتصاد الرقمي في تكنولوجيات الصحة، مبينًا أنها ستكون بمثابة منصة للشركات الناشئة للدخول أو الخروج في سوق المملكة والتوسع في المنطقة وخارجها.