إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بسبب الأحوال الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء بسبب الأحوال الجوية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن قرار الإغلاق جاء نتيجة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر،مشيرة إلى أنه تم إيقاف جميع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

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