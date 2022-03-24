شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ القيادة بتأهل المنتخب إلى كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأمير عبدالعزيز بن تركي : نقطف ثمار دعم القيادة غير المسبوق لقطاع الرياضة

• إنجاز يؤكد علو كعب كرتنا وتفوقها على مستوى القارة الآسيوية

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي كافة، بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022م في قطر.

وقال سمو وزير الرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نحمد الله -عز وجل- على تحقيق أبطالنا لهذا المنجز الكبير، والتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022م في قطر للمرة السادسة في تاريخ الأخضر، وهو ما يُجسد الدعم الكبير وغير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة، والمتابعة والاهتمام المستمرين من سمو ولي العهد -حفظه الله-، الذي يقف خلف كل صغيرة وكبيرة، ووراء كل ما يتحقق في رياضتنا -ولله الحمد- من منجزات متوالية، كانت ثمرة تخطيط ورؤية طموحة يقف خلفهما قائد ملهم".

وأضاف سموه: "أولت قيادة هذا الوطن الغالي القطاع الرياضي كل الاهتمام، والدعم غير المسبوق الذي بدأنا -ولله الحمد- في الفترة الماضية نقطف ثماره على أرض الواقع، بجملة من الإنجازات والنجاحات الكبيرة لرياضة المملكة في مختلف الألعاب، بجهود كبيرة كان أبطالها شباب وشابات هذا الوطن الغالي".

واختتم تصريحه قائلاً: "أهنئ لاعبي الأخضر وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ومنسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة أخي الأستاذ ياسر المسحل، على هذا الإنجاز الكبير، الذي جاء بعد جهد وعناء، تكللا -ولله الحمد- بالتأهل إلى هذا المحفل العالمي الكبير، وهو ما يؤكد علو كعب كرتنا وتفوقها على مستوى القارة الآسيوية، ودليل لما يتميز به اللاعب السعودي من قدرات فنية كبيرة، مع أمنياتي لصقورنا بالتوفيق في منافسات كأس العالم المقبلة 2022م بإذن الله، وتشريف هذا الوطن الغالي خير تشريف".