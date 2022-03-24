شكرا لقرائتكم خبر عن «سُبل» تُشارك في قمة القادة في اللوجستيات بالدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك البريد السعودي "سُبل" في قمة القادة في اللوجستيات الذي انعقد بمدينة كوبنهاغن عاصمة الدنمارك خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس 2022م، وذلك من خلال متحدثين في الجلسة الثالثة تمثلت بمشاركة نائب الرئيس لقطاع التجزئة تركي الوشمي، في جلسة حوارية بعنوان "السعي إلى مزيد من المرونة التشغيلية" والمشرف العام على قطاعي العمليات وتقنية المعلومات محمد تيجاني في جلسة حوارية بعنوان "الاستدامة والكفاءة، تطور توزيع الميل الأخير".

وتهدُف قمة القادة في اللوجستيات إلى الاطلاع على الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وعلى مستقبل تكنولوجيا الطرود والحزم ومعداتها، وكذلك الخدمات المستقبلية لها، كما يهدف إلى التواصل مع المديرين التنفيذيين في هذا المجال، وآخر المستجدات في ابتكار الميل الأخير.

وتُعد القمة حدثاً رائداً يجمع مشغلي الطرود والبريد من أكثر من 40 دولة، وبمشاركة أكثر من 40 مشغلاً، وأكثر من 60 متحدثاً من دول العالم، حيث يربط القادة في مجال الخدمات اللوجستية أصحاب المصلحة الذين يقودون التغيير في لوجستيات التوصيل، لمناقشة العمليات وتطوير الإستراتيجية، حيث توفر حلقات الويب الدراسية والتقارير والمؤتمرات القيادة الفكرية والشبكيات اللازمة لحماية الربحية وتجربة العملاء في زمن متسارع التطور، كما تُشكل القمة مناخاً للاطلاع على تجارب الدول في الخدمات البريدية من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة "سُبل" في هذه القمة ترويجاً لعلامتها التجارية، ومشاركة تجربتها في عملية التحول، وقيادة الفرص، والبحث عن التطورات الحديثة في عالم اللوجستيات البريدية والميل الأخير.

يُذكر أن البريد السعودي "سُبل" يحرص على المشاركة في الفعاليات المختلفة محلياً وعالمياً، للاطلاع على الحلول والمنتجات والخدمات البريدية اللوجستية للعملاء والمختصين في القطاع اللوجستي.