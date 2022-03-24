فيديو.. شاهد احتفالات المنتخب السعودي بالتأهل لكأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

احتفل المنتخب السعودي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، قبل مواجهة الصين في الشارقة، بالجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم.

وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، عقب فوز اليابان على أستراليا 2-0، الخميس، في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا.

فوز اليابان أوقف رصيد منتخب أستراليا عند 15 نقطة، يحتل بها المركز الثالث المؤهل للملحق، بفارق 4 نقاط خلف المنتخب السعودي الذي يحتل المركز الثاني المؤهل مباشرة.

وبعد التأهل، نشرت صحيفة “الرياضية” السعودية مقطع فيديو، يُظهر احتفال عناصر المنتخب السعودي في مقر الإقامة بالشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وظهر في الفيديو ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب، بالإضافة إلى بعض عناصر البعثة.

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يُذكر أن هذه هي المرة السادسة التي يتأهل فيها “الأخضر” للمونديال، والثانية على التوالي، بعد التأهل في النسخة السابقة عام 2018.