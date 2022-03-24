ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق -وكالات

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ بلغ عددها 715 منتخباً لحظة كتابة هذه الأسطر ومن ضمنها قطر صاحبة الأرض، ولم يعرف أيّ من الفرق المتأهلة إلى مونديال قطر من قارة أفريقيا حتى الآن.

وبلغ عدد الفرق المتأهلة لكأس العالم 10 منتخبات من قارة أوروبا ومنتخبين من أميركا الجنوبية عبر التصفيات و5 من آسيا واحد كمستضيف وأربعة عبر التصفيات، وما تزال بعض البطاقات بانتظار وقت الحسم، الذي بات قريباً جداً.

سيبلغ عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ الذي ينطلق نوفمبر القادم 32 منتخباً على أن تأتي من جميع القارات، بعد أن تمّ تقسيم البطاقات بنسب متفاوتة نظراً لمستويات الدول المشاركة في التصفيات وبطولاتها وتصنيفها.

وتنافست الدول الأوروبية على 13 بطاقة عرف البعض منها بشكل مباشر والبعض الآخر سيكشف عنه بعد خوض الملحق الأوروبي.

كما تنافست منتخبات آسيا على أربع بطاقات ونصف (بعيداً عن تأهل قطر مستضيفة المونديال)، أما في إفريقيا فهناك خمس بطاقات، وأربع بطاقات ونصف بالنسبة لأميركا الجنوبية وثلاث بطاقات ونصف بالنسبة للكونكاكاف وأخيراً نصف بطاقة لأوقيانوسيا.



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