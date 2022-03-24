اخبار الخليج – زين البحرين تبرم شراكة مع بارك باس

محمد بن مسعود - الدمام - وقّعت زين البحرين (رمز التداول: ZAINBH)، الشركة الرائدة في مجال ابتكارات الاتصالات في المملكة، اتفاقية مع المنصة الرقميّة لحلول مواقف السيّارات «بارك باس»، الشركة الشقيقة لبارك بوينت، والتي سيحصل بموجبها جميع عملاء شركة زين البحرين على عضوية بارك باس لخدمة صف السيّارات. وقد تفضل بتوقيع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات للأفراد في زين البحرين السيد عمار الكتبي والشريك الإداري لدى شركة بارك باس السيد عمر الخان.

تقدم بارك باس لأعضائها تخفيضًا خاصًا على خدمة صف السيّارات في أهم المواقع في مملكة البحرين، ومنها مجمع سيتي سنتر ومجمع السيف ومجمع مودا مول وخليج البحرين والمستشفى العسكري ومجمع 338 وغير ذلك الكثير. وبموجب الاتفاقية، سيحصل جميع عملاء زين البحرين على خصم 15% على خدمة صف السيّارات، في حين سيحصل عملاء باقة «الزين» الحصريّة على خصم 30%. يتوافر العرض لمشتركي باقات الموبايل مسبقة الدفع وآجلة الدفع، وسيستمر حتى 15 فبراير 2023.

وبهذه المناسبة قال السيد عمار الكتبي: «نحن ننظر دائمًا إلى تجربة العملاء باعتبارها رحلة متكاملة تمتد إلى ما هو أبعد من معاملات البيع التقليديّة، بل تشمل فروق دقيقة وامتيازات حصريّة تلبي تطلعات المتسوقين في يومنا الحالي. ومن هنا تلتزم زين البحرين بالارتقاء بجميع جوانب رحلة العميل من بدايتها. لذا فإن من دواعي سرورنا توقيع هذه الاتفاقية مع بارك باس لمساعدتنا على الوفاء بوعدنا لعملائنا وضمان تمتعهم بتجربة مريحة وسلسة عند زيارة فروعنا.»

من جانبه قال السيد عمر الخان: «نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة زين البحرين، كما إننا واثقون أن عملائها سيستفيدون كثيرًا من هذه الشراكة المثمرة. فباعتبارها إحدى أهم شركات الاتصالات الرائدة في السوق، تستقطب فروع زين البحرين آلاف من الزائرين يوميًا، وهو ما يعني أن العثور على موقف مناسب للسيّارة قد يشكّل تحديًا. لذا تقوم بارك باس بحل هذه المسألة من خلال ضمان حصول عملاء زين البحرين على مواقف سيّارات خاصة ليتسنى لهم الاستمتاع بزيارتهم دون أي إزعاج أو تأخير.»

هذا وبإمكان السادة العملاء تفعيل الخدمة عبر تطبيق زين للأجهزة الذكية عبر الدخول على صفحة «زين ديلايتس ديلز».