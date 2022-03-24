اخبار الخليج – هيئة السياحة سبائك ذهبية بقيمة 5 آلاف دينار جائزة كبرى بمهرجان «ذهب المنامة»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن مهرجان (ذهب المنامة) الذي تنظمه حاليا في سوق المنامة القديم سيشهد سحبا على جائزة كبرى بقيمة خمسة آلاف دينار بحريني، يتم السحب عليها في نهاية المهرجان.

وأوضحت الهيئة أن المهرجان يقدم أيضا لزواره فرصة الفوز بأربعة جوائز من مصوغات ثمينة أو قسائم لشراء هذه المصوغات، ويجري السحب على هذه الجوائز أسبوعيا طيلة فترة المهرجان الذي يستمر حتى العشرين من أبريل المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أن فرص الفوز بالجائزة الكبرى أو الجوائز الأسبوعية متاحة أمام المتسوقين في المتاجر المشاركة بالمهرجان وفي مدينة الذهب خلال فترة إقامة المهرجان، ولفتت إلى أن كل مئة دينار ينفقها الزائر على التسوق ستؤهله لدخول السحب بموجب كوبون واحد، وذلك بعد أن يسلم أرصدة المشتريات لمندوب هيئة السياحة الموجود في المهرجان ويستلم كوبون أو أكثر مقابلها، لتصله بعد ذلك رسالة على هاتفه النقال تعلمه بدخول السحب.

وأعربت هيئة البحرين للسياحة عن شكرها لشركائها في تقديم هذه الجوائز لزوار مهرجان (ذهب المنامة)، وهو مجوهرات الجسرة، ومجوهرات كاريزما، ومجوهرات بن نصر، ومجوهرات كنز البحرين، ومجوهرات السيف، وسونا للذهب والماس، ومجوهرات الفردان، ولآلئ الهاشمي، وجامبو جولد، ولؤلؤ ومجوهرات علي سفر، ومجوهرات جيهان، ولؤلؤة المنامة، ومجوهرات هرش، ومجوهرات مالابار.

يشار إلى أنه إضافة إلى هذه الجوائز المجزية، يقدم مهرجان (ذهب المنامة) لزواره برنامجا حافلا بالفعاليات، من بينها معرضا للصور، وبازار تسوق يقام في سوق المنامة يوميا خلال الفترة 4:30-8:30 مساء لدعم الأسر المنتجة، وأربع ندوات تعريفية يقيمها معهد دانات للؤلؤ والمجوهرات والأحجار الكريمة أيام الحادي والعشرين من مارس، والأول والثامن والثالث عشر من أبريل، وحفل موسيقي يومي 25-26 مارس الجاري، من الساعة 4-5 مساء، وفعالية لرواية قصص أطفال يومي 24 و31 مارس الجاري و14 و17 أبريل ، وحفل قرقاعون ليلة 14 و15 أبريل، وعروض أزياء تراثية يوم 16 أبريل.

ويستقبل مهرجان (ذهب المنامة) زواره يومياً من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وتعمل هيئة السياحة على الترويج لهذا المهرجان على مستوى البحرين ودول الخليج العربي، بما يضمن أقصى نجاح ممكن له بالإضافة لزيادة الإقبال على تجار الذهب وتحقيق مصلحة التجار والمتسوقين في آن واحد، ويسهم في تنشيط منطقة سوق المنامة ككل تجاريا، وإحياء السوق كوجهة سياحية للزوار والسياح.