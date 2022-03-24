محمد بن مسعود - الدمام - مسؤول حكومي يكشف عن ما سيحدث إذا رفض الحوثي المشاركة في مؤتمر الرياض و3 خيارات بشأن نتائج المؤتمر

كشف مسؤول حكومي عن 3 سيناريوهات مرتقبة عقب مؤتمر الرياض، الذي دعا إليه مجلس التعاون الخليجي للحوار بين اليمنيين.

وقال وكيل وزارة الإعلام الدكتور نجيب غلاب إن مليشيا الحوثي ‘‘أصبحت محاصرة ومكشوفة للدول والعالم ضاق بها ذرعاً، ووصلت مناوراتها وقمارها إلى أفق مسدود وأعمالها تسير باتجاه تعظيم المأساة الإنسانية وإطالة الحرب’’.

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وأشار غلاب، في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن القرارات الدولية المتلاحقة على الجماعة الحوثية دليل واضح أن الحركة الحوثية أصبحت محاصرة ومكشوفة ومعروفة للدول، وأن العالم ضاق بها ذرعاً، ووصلت مناوراتها وقمارها إلى أفق مسدود، وأعمالها تسير باتجاه تعظيم المأساة الإنسانية، وإطالة الحرب، وإنتاج إرهاب متعدد الأوجه داخلياً وخارجياً.

وأضاف أن ‘‘القرارات عامل ضغط من أجل إحلال السلام في اليمن في ظل إعاقة ورفض الحوثيين لكافة الجهود الحثيثة والمبذولة، والتي وصل الجميع إلى قناعة بعد المبادرة السعودية أن الجماعة مارست الكثير من المراوغة والمغالطات ولا هدف لها سوى استمرار الحرب’’.

ويعتقد المسؤول اليمني أنه ‘‘الجهود ما زالت تبذل في ظل هذه الضغوط لتكون جماعة الحوثي شريكا في صناعة السلام في حال راهنت على مصالح اليمن وأمنه دولة ومجتمع. ومسار الحوار اليمني اليمني الذي سيحدث خلال اللقاء التشاوري القادم مهم لتخفيف الضغط عليها’’.

وعن نتائج مؤتمر الرياض، قال غلاب: ‘‘نحن أمام ‏ثلاثة سيناريوهات مع اللقاء التشاوري القادم في الأمانة العامة لمجلس التعاون: أن يأتي الحوثي ويصبح السلام خيارا وإنقاذا شاملا، أو أن يرفض الحوثي ويتم توحيد الإرادة الوطنية لتصبح الجماعة أمام مواجهة حاسمة للإرهاب الحوثي، أو أن تحدث مشاكل وضعف في التوافق، ويتم إعادة بناء المعركة وفق خيارات أكثر فاعلية في مواجهة الحوثية’’ بحسب تعبيره.

وخلال الأسابيع الماضية واجهت مليشيا الحوثي 3 ضربات متتالية، الأولى كانت من مجلس الأمن الذي صنف الجماعة ككل «إرهابية» وفرض حظر السلاح عليها، تلا ذلك تصنيف وزراء الداخلية العرب للحوثي جماعة «إرهابية»، ثم وضع الاتحاد الأوروبي جماعة الحوثي على اللائحة السوداء تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.