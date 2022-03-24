محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق .. من هو المقيم اليمني في السعودية الذي صدر أمر ملكي بإعدامه يوم أمس وما هي جريمته البشعة؟

أسدلت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأربعاء الستار على جريمة قتل مقيم يمني لزوجته وأبنائه الأربعة في شرورة بتنفيذ حكم القتل تعزيرا.

وفيما يلي تفاصيل جديدة حول الواقعة:

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كشفت صحيفة عكاظ السعودية تفاصيل الجريمة البشعة التي أقدم عليها المقيم اليمني “صالح عبدالله العوبثاني” حيث أقدم على قتل زوجته وأبنائه الأربعة غيلة مستخدما سكينا حادة، بعد أن باغتهم بالخنق ثم نحرهم بطريقة وحشية.

وأضافت الصحيفة: بعد تنفيذ الجريمة قرر الجاني الإبلاغ عن جريمته الوحشية لمركز شرطة شرورة عند العاشرة مساءً، معترفا بقتل زوجته وأولاده، مبيناً أن أكبر أولاده عمره 11 عاماً وأصغرهم طفلة عمرها عامان.

وأشارت إلى أنه: تبين في مسرح الجريمة أن القاتل خنق ضحاياه أولا بعلاقة ملابس ثم نحرهم بالسكين، فيما كشفت التحقيقات أن القاتل ذهب إلى أهل زوجته السابقة، وأقنعهم بضرورة اصطحاب ابنه عبدالله معه إلى منزله بحجة أن لديه ضيوفا، ويرغب في أن يشاركه هذه المناسبة وتم له ما أراد لينفذ جريمته.

واستطردت الصحيفة، تروي تفاصيل الحادثة الشنيعة: كانت زوجة القاتل أدت صلاة الظهر ثم توجهت إلى غرفة النوم لأخذ قسط من الراحة إلا أنها فوجئت بزوجها يهجم عليها بسكين موجها إليها طعنة في العنق وبعد أن أجهز عليها سحب جثتها إلى المطبخ.

وتقول التقارير أن القاتل نكل بأبنائه قبل قتلهم ثم لجأ إلى جمع جثث أفراد أسرته في مكان واحد بعد أن تأكد من وفاتهم. وبرر المتهم جريمته بضيقه وضغوطات نفسية في الحياة، فيما لم يظهر ندمه على قتل أفراد أسرته.

ويوم أمس الأربعاء، نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل تعزيرًا في الجاني العوبثاني، بعد اكتمال كافة إجراءات التقاضي وصدر بذلك أمر ملكي.