اخبار الرياضه السعوديه المنتخب السعودي يتأهل رسميا لكأس العالم 2022.. بعد فوز اليابان على أستراليا

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم (الخميس) تأهله رسميا إلى نهائيات مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد أن تغلب المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي بهدفين دون مقابل.

ويأتي ضمان تأهل المنتخب السعودي، بعد فوز منتخب الساموراي ووصوله إلى النقطة 21، فيما تجمد رصيد المنتخب الأسترالي عند 15 نقطة، وبهذه النتيجة يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة برصيد 19 نقطة، حتى قبل مواجهة اليوم.

وهذه هي المرة السادسة التي يتأهل فيها المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم، فيما ينتظر خوض مواجهته الساعة 6 مساء اليوم أمام المنتخب الصيني، ويدخل اللقاء وفي رصيده 19 نقطة محتلا المركز الثاني في المجموعة، وفي حال فوزه بالمباراة سيصل إلى النقطة 21 بالتساوي مع اليابان، وهو ما سيؤكد استحقاقه لخطف بطاقة التأهل رسميا إلى مونديال كأس العالم 2022.