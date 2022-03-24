محمد بن مسعود - الدمام - هل ترى الأشجار؟ أم الجذور؟ أم الشفاه؟..صورة للوهلة الأولى تكشف أسرار شخصيتك

صحيفة المرصد: نشر موقع صحيفة “ذا صان” The Sun البريطانية، صورة نقلا عن خدعة بصرية للرسام كريستو داغوروف، تحوي في طياتها عدة عناصر تعتمد على الترجمة البصرية مثل الأشجار أو الجذور أو الشفاه.

وحسب “العربية.نت” فإن هذه الصورة قد تكشف تفاصيل شخصية الرائي .. فكيف ترى الصورة عزيزي القارئ؟ هل ترى الأشجار؟ أم الجذور؟ أم الشفاه؟

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1 – الأشجار

إذا رأيت الأشجار أولا.. فأنت على الأغلب شخص تميل إلى الانفتاح وتهتم كثيرا بآراء الآخرين، وقد تركز بشكل مفرط أحيانًا على ما يعتقده الآخرون عنك.

كما تتمتع بأدب شديد، كما أنك غامض إلى حد ما، ومن الصعب على الآخرين معرفة ما تفكر فيه في المواقف الاجتماعية. وهذا يعني أنك جيد في إخفاء مشاعرك الحقيقية.

2- الجذور

إذا رأيت الجذور أولا.. فأنت على الأغلب شخص خجول ومنطوي. وتقبل النقد البناء وتعمل بجد لتحسين وضعك دائمًا وهو الشيء الذي يمكن أن يلهم الناس من حولك. وقد تبدو لطيفًا إلا أنك صعب المراس ويمكن أن تكون عنيدًا في بعض الأحيان.

3- الشفاه

إذا رأيت الشفاه أولا.. فأنت على الأرجح شخص بسيط وهادئ. وبما أنك لا تحب الدراما، فإنك تحب أن تحيا حياة متوسطة وتسير مع التيار، بدون أي نوع من التعقيدات.

