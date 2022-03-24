شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرت وإتلاف 2 طناً من الخضروات في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية المكثفة عن طريق بلدياتها الفرعية؛ وذلك لمعالجة الظواهر السلبية وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ، والتأكد من سلامة ونظامية الأسواق التجارية والغذائية وخلوها من المخالفات، وضبط المخالفين لغسيل السيارات في الأماكن العامة والشوارع ومواقف السيارات بطرق عشوائية مخالفة، وتمت مصادرة وإتلاف (200) قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن البلدية قامت أيضا بحملة رقابية عبر قسم الأسواق التجارية والإدارة العامة للنظافة على مواقع المتاجر المتنقلة المخالفة بنطاق البلدية، وتمت مصادرت (2) طناً من الخضروات والفواكه المتنوعة، وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف الفاسد وفق الطرق الصحية المتبعة، كما ضبطت بلدية المسفلة الفرعية الورش المخالفة في الأحواش المهجورة بشارع المنصور، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الجهات الأمنية، وتم خلال المداهمة مصادرة وإتلاف (3) أطنان من الأخشاب والحديد والبراميل المستعملة. وشددت بلدية العزيزية الفرعية الرقابة على كافة الظواهر السلبية التي تشكل تشوهاً بصرياً وخدشاً للمظهر العام، حيث أزالت الفرق الرقابية (31) لوحة إعلانية عشوائية مشوهة للمظهر العام، ضِمن نطاقها الإشرافي، شملت لوحات تجارية تالفة ولوحات دعائية عشوائية مخالفة متفاوتة الأحجام والمقاسات التي توضع بغرض الدعاية والإعلان على الشوارع والأرصفة وعلى واجهات العمائر السكنية، وبشكل عشوائي وغير مصرح. وأكّدت الأمانة على مواصلة الجهود في التصدي لكافة الظواهر السليبة، والاهتمام والعناية بالصحة العامة واستمرار الحملات الميدانية على مواقع الأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي للقضاء على هذه المخالفات لتعزيز الإصحاح البيئي، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، داعيةً الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.