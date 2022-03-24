شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 7 منشأت مخالفة لنظام التوطين في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس جولات ميدانية على قطاع المقاهي والمطاعم في نجران ومحافظة حبونا، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين بها. وأوضح أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجان الميدانية للتوطين قامت بزيارة 54 منشأة تعمل في قطاع المقاهي والمطاعم بمدينة نجران ومحافظة حبونا، حصرت خلالها 56 موظفاً سعودياً منهم موظفة سعودية، فيما بلغ الوافدين العاملين في القطاع 282 وافداً من مختلف الجنسيات، كما أنذرت 7 منشآت، وحصرت 19 فرصة عمل جارٍ العمل على شغلها بالسعوديين.