اخبار الخليج – ناصر بن حمد يطلع على نتائج فرص ويبارك إطلاق برنامج «مساري» ومدينة الشباب بحلتها الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شئون الشباب والرياضة، وسعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لـ صندوق العمل «تمكين».

وخلال اللقاء استمع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الى شرح من قبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين عن برنامج فرص وما وصل اليه من تقدم ونتائج ووصوله الى الأهداف التي وجد من اجلها في توفير الفرص التدريبية للشباب وصقل مهاراتهم وانخراطهم في سوق العمل بالإضافة الى الخطة المستقبلية للبرنامج.

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره لجميع القائمين على البرنامج، مرحبا سموه بالخطة المستقبلية والشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين، موجها سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية إيجاد الفرص التدريبية في المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص والعام وضرورة المتابعة والتنسيق مع القطاعين الخاص والعام من أجل توفير الفرص التدريبية المناسبة للشباب البحريني.

كما اطلع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الخطة التشغيلية لبرنامج «مساري» والذي يهدف لتطوير قدرات الشباب وتسليط الضوء على المنح الدولية والشراكات الاستراتيجية مع أفضل الجامعات الدولية والشركات ليكون الشباب البحريني مؤهل من كافة النواحي، حيث حث سموه القائمين على المشروع بالتركيز على إيصال المعلومات لكل المجتهدين من الشباب البحريني ليكونوا قادرين على الاستفادة من مميزات البرنامج والتواصل مع الشباب من خلال ورش عملية في المدارس ليستفيد منها المجتهدين من الطلاب.

وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مبادرة تنظيم مدينة الشباب بنسختها القادمة وإدخال التطوير عليها من خلال الشراكة الإستراتيجية بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وتمكين مبديا سموه تقديره للتعاون البناء وعمل كافة المؤسسات والجهات بروح الفريق الواحد في سبيل الارتقاء بالقطاع الشبابي.

وفي الختام أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره لسعادة وزير التربية والتعليم وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين على جهودهم المبذولة لتطوير البرامج والمبادرات المقدمة للشباب.

كما أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الحرص على مواصلة دعم القطاع الشبابي في ظل ما يلعبه من دور محوري وهام في مواصلة النهضة التنموية للمملكة، إضافة إلى أنهم مستقبل المملكة المشرق مشيرا سموه إلى أن البرامج من شأنها مواصلة الارتقاء بالخامات الشبابية وتتيح الفرص للشباب في إبراز مواهبهم وقدراتهم، مؤكداً سموه الحرص على مواصلة الدعم لتحقيق الاهداف الكاملة من البرامج.

من جانبهم، أعرب أصحاب السعادة الوزراء والحضور عن شكرهم وتقديرهم إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه المتواصلة في إبراز القدرات الشبابية في المملكة عبر البرامج المتنوعة والهادفة التي تعكس نظرة سموه الثاقبة نحو دعم الشباب في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص على تحقيق كامل النجاح لهذه البرامج.