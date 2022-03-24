اخبار الخليج – الديوان الملكي ينعى سمو الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة

محمد بن مسعود - الدمام - جاءنا من الديوان الملكي ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، ينعى الديوان الملكي سمو الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة أرملة معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله ، التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته . انا لله وانا اليه راجعون.

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