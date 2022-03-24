حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

محمد بن مسعود - الدمام - 08-21-1443 11:30 صدى تبوك – متابعة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة ً الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض خاصةً الأجزاء الغربية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف في الحدود الشمالية والشرقية, وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، جازان ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزئيين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول ليلاً على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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