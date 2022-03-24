“مواصلات جدة” تعلن عن نقلٍ عامٍّ ترددي مجاني لزوار فعالية الفورمولا 1

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – جدة

أعلنت شركة مواصلات جدة، عن مشاركتها في حدث “الجائزة الكبرى” Grand Prix، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية؛ وذلك عبر توفير خدمة النقل الترددي مجانًا لزوار فعالية الفورمولا 1 بمدينة جدة، خلال فترة أيام الحدث العالمي من 25 إلى 27 مارس 2022م.

وتأتي هذه الخدمة بإشراف الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، التي وفّرت عددًا من الحافلات لتنظيم حركة النقل من وإلى مكان الفعالية، بواقع 12 ساعة تشغيلية، بتردد 15 دقيقة، من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 3 صباحًا، لثلاثة أيام متتالية.. وتم تخصيص عدد 9 نقاط توقف للحافلات على امتداد شارع الأمير سلطان، وصولًا إلى نهاية شارع عبدالرحمن الداخل؛ وذلك سعيًا لتسهيل حركة التنقل من وإلى الحدث الأكبر في مدينة جدة.