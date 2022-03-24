اخبار الخليج – «الزراعة»: «حياك الله يا رمضان» الفعالية الختامية لسوق المزارعين البحرينيين

محمد بن مسعود - الدمام - قال مدير إدارة الثروة النباتية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس حسين جواد الليث، إن اللجنة المنظمة لفعاليات سوق المزارعين البحرينيين في نسخته التاسعة، اعتمدت عنوان «حياك الله يا رمضان» للفعالية الختامية لسوق المزارعين البحرينيين لهذا الموسم والتي ستقام يوم السبت المقبل 26 مارس 2022، وستتضمن فعاليات وعروض متنوعة.

وذكر أن اختيار هذا العنوان جاء تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذه العروض لما ستوفره من خيارات متنوعة للشهر الفضيل.

وأوضح الليث أن الفعالية ستتضمن مشاركة المزارعين عبر زيادة الكميات المطروحة من المنتجات الزراعية التي تدخل ضمن المائدة الرمضانية وعرضها بكميات كافية في الأسبوع الأخير، بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين، وأشار إلى مشاركة فرقة متخصصة لعرض فن دق الحب وهي من الفنون التي اشتهرت بها البحرين قديماً تزامناً مع قرب حلول الشهر الفضيل.

وأشاد مدير إدارة الثروة النباتية بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في تنظيم سوق المزارعين البحرينيين وهو ما كان له الدور الكبير في حسن التنظيم ونجاح السوق في تحقيق الأهداف المرسومة له.

ومن جهتها، أكدت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، عن تسخير المبادرة لكافة إمكاناتها لدعم الفعالية الختامية لسوق المزارعين، مشيرة إلى أن المبادرة حريصة كل الحرص على دعم جهود إنجاح السوق كونه يمثل منصة مهمة لتسويق منتجات المزارعين البحرينيين.