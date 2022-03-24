شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 110 مخالفات لسوء النظافة في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية ذات العلاقة بالمستهلك، وذلك ضمن جهود تعزيز سلامة الغذاء والمعروضات، والتأكد من امتثال المرافق للتعليمات واللوائح البلدية استعدادًا لشهر رمضان المبارك. وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية تهدف إلى التوعية بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والحفاظ على سلامة المستهلكين، وضرورة رصد الأنشطة المخالفة والتي تتهاون في الامتثال، وتطبيق الغرامات البلدية بحقها، مع إغلاق الأنشطة التي تتكرر تجاوزاتها لحين تصحيح المخالفات.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 110 مخالفات تتعلق بسوء النظافة والتخزين والحفظ، وملاحظات على بيئة العمل والتحضير، وركزت الفرق الميدانية على تكثيف الرقابة على المرافق التي يكثر الارتياد عليها خلال الشهر الفضيل، وتعزيز الرقابة الدورية عليها. وأشارت الأمانة أن فرق الرقابة تعمل على مدار الساعة والتفاعل الفوري مع البلاغات الواردة عبر هاتف العلميات الموحد (940) والمعلقة بالتجاوزات الغذائية التي تمس صحة المستهلك.