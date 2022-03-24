اخبار دوليه – حرب أوكرانيا تُتم أسبوعها الرابع.. وقوات روسيا تسيطر على مدينة ماكاريف الاستراتيجية

محمد بن مسعود - الدمام - تتم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الخميس، أسبوعها الرابع، فيما يستمر التصعيد والحشد من الجانبين، في الوقت الذي بدأ فيه زعماء غربيون التجمع في بروكسل لبحث مزيد من الإجراءات الرامية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف عمليته العسكرية المستمرة.

وفي آخر التطورات، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» Washington Post بأن مدينة ماكاريف الاستراتيجية تخضع أغلب مناطقها للقوات الروسية، وأن قوات أوكرانية تسيطر على جزء يسير من المدينة الحيوية.

وتزامنا، أفادت وكالة «سبوتنك» الروسية بحصولها على وثائق تكشف تدريب بريطانيا لجنود أوكران للقتال في دونباس.

فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تكبدت آلاف الخسائر البشرية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ومن المرجح أن تعمل روسيا على تعبئة قواتها من جنود الاحتياط والمرتزقة والشركات العسكرية الخاصة لتعويض خسائرها البشرية.

هذا وقصفت القوات الروسية مناطق من العاصمة الأوكرانية كييف أمس الأربعاء، وسط مقاومة أوكرانية، كما واصلت المدفعية والطائرات الحربية الروسية قصفها للعديد من المدن بينما احتمى المدنيون بملاجئ تحت الأرض.

وتحولت القوات الروسية لاتباع أساليب الحصار وقصف المدن مما تسبب في دمار واسع، إلا أن روسيا تنفي استهداف المدنيين، وتؤكد أنها تقصف القواعد العسكرية ومخازن الأسلحة والذخيرة ومراكز التدريب.