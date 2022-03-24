اخبار الخليج – معلمة لغة عربية تكتشف 9 مواهب بارزة في الكتابة الإبداعية

محمد بن مسعود - الدمام - اكتشفت معلمة اللغة العربية رباب الجزيري 9 مواهب بارزة في الإنتاج الكتابي من طالبات مدرسة القيروان الإعدادية للبنات، ضمن ثمار تأسيسها لجنة «القلم الواعد» خلال الفصل الدراسي الجاري، وفي ظل مشاركات عديدة من طالبات الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي.

وقالت المعلمة إنها ترى في طالباتها التسع مشروع روائيات وكاتبات متألقات في المستقبل القريب، وإنها أسست هذه اللجنة المتصلة بالصحافة المدرسية، لتكون رافدةً للمنهج، بما فيها من أساليب تفاعلية فردية وجماعية مبتكرة، قدمتها للمشاركات، فلمست نقلةً نوعية في قدراتهن.

وأضافت أن اللجنة شهدت إقبالاً ملحوظاً منذ تدشينها، بعد التعريف بها وبمعطياتها وأهدافها، ودمج موضوعاتها بالدروس والمناسبات الدولية والعالمية، إذ تم نشر الكتابات الطلابية في 3 أعداد متميزة من الصحيفة المدرسية الرقمية (قطاف القيروان). وأشادت بدعم مديرة المدرسة ناهيد صالحي، والمديرة المساعدة عائشة الكبيسي، ومنسقة اللجنة الثقافية أمينة آل ضيف.