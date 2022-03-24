محمد بن مسعود - الدمام - هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول “زيت الزيتون” على الريق صباحا؟.. ربما ستندهش

يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، وثبت من خلال الدراسات أن لتناوله على الريق فوائد صحية جمة منها

1- تعزيز صحة القولون: يساهم تناول زيت الزيتون على الريق في حماية خلايا القولون من التضرر وبالتالي خفض خطر الإصابة بسرطان القولون تحديدًا، إلى جانب تعزيز عمل الأمعاء وحركتها والمساهمة في الحماية من الإصابة بالإمساك أو حتى علاجها

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2- تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر: حيث يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة ويغذي كل من الأظافر والعظام.

3- تنظيف الكبد من السموم: من الممكن الحصول على هذه الفائدة من خلال مزج ملعقتان من زيت الزيتون من عصير الليمون الطازج وشربه على الريق.

4- المساهمة في فقدان الوزن: يساعد تناول زيت الزيتون على زيادة شعورك بالشبع لفترة أطول، بالتالي يقلل من كمية الطعام المتناولة لاحقًا وهذا يعني سعرات حرارية أقل، كما يشكل زيت الزيتون البديل الأنسب للزبدة عند الطهي.

5- تقوية عمل الجهاز المناعي: حيث أن الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون تلعب دورًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي ودعمه في محاربة مسببات المرض التي تدخل الجسم.

إلى جانب كل ما الخليج 365، فإن تناول زيت الزيتون على الريق يعمل على حماية القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة، خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات، ضبط، مستويات السكر في الدم، تعزيز صحة الدماغ.

