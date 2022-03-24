محمد بن مسعود - الدمام - “قتل ابن عمه وهرب”.. شاهد بالفيديو قصة “ثأر غريبة” داخل قبيلة سعودية كانت نهايتها مفاجئة

روى المهتم بالموروث الشعبي، عبدالله القريني، مساء الخميس، قصة “ثأر غريبة” حدثت داخل إحدى القبائل، إلا أن نهايتها كانت مفاجئة.

وقال “القريني” ضمن برنامج “سهرة الرسالة” على قناة “الرسالة”: إن القصة تعود إلى أكثر من 200 سنة، بعد أن أقدم شخص على قتل ابن عمه في إحدى القبائل.

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وأشار إلى أن القاتل تم إجلاؤه من قبيلته ولجأ إلى قبيلة أخرى وقاموا بتأمينه، فيما حاول شقيق المقتول أن يأخذ بالثأر بعد مراقبته إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

وأضاف “القريني”: أنه بعد مرور السنوات ذهب القاتل مع مجموعة من قبيلته الجديدة إلى الحج، وفجأة قابل ابن عمه -شقيق المقتول- في المسجد الحرام أثناء الطواف، ولكن لم تتحين الفرصة للأخير لأخذ الثأر.

وتابع: أن شقيق المقتول أُصيب بمرض الجدري في مكة ولم يكن معه أحد يساعده ويمرضه، وعندما انتهى الجاني من الحج وأثناء عودته علم بمرض ابن عمه الذي يلاحقه من أجل الأخذ بالثأر.

وختم “القريني”: بأن الجاني طلب من قبيلته العودة حتى يقف بجانب ابن عمه، وكانت المفاجأة أن الأخير سأله لماذا تأخرت وأنا مريض، فأخبره أنه كان خائفًا من الدم، وبعد شفائه عفا عنه.

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