محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن نوع من المكسرات يخفض الكوليسترول الضار ويعتبر مخزن للفيتامينات والطاقة …ماهو ؟
كشف طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، اليوم الخميس، عن أحد أنواع المكسرات الشهيرة الذي يعتبر مخزنًا للفيتامينات، وينتج الطاقة، ويخفض الكوليسترول الضار.
وأوضح “الشهري” في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” أن “الكاجو يحتوي على الزنك، الفوسفور، والمنغنيز، والمغنيسيوم، وفيتامين ك، والألياف التي تكافح الإمساك”.
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