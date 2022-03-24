شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 محطات وقود مخالفة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة (4) محطات وقود بكامل مرافقها في نطاق بلدية الشوقية الفرعية، وذلك بعد ثبوت مخالفتها وعدم التزامها بمعايير التطوير، وقصور في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن الفرق الرقابية بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، للتأكد من وجود المواصفات والمتطلبات التطويرية الواردة في اللوائح البلدية، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات المطلوبة والخاصة بالمحطات, مؤكداً أن هناك توجيهات من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات بضرورة استمرارية متابعة محطات الوقود وعدم التهاون في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المحطات المُخالفة.

وشددت وكالة البلديات على ضرورة التزام جميع المحطات بالمتطلبات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومراعاة الاشتراطات في تصاميم المحطات ومرافقها الخدمية، مؤكدةً أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى مشكلة للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها من أجل ضمان سلامتها.

من جهة أخرى قامت بلدية المسفلة الفرعية من خلال فرقها الرقابية، بتنفيذ العديد من الجولات الميدانية لمعالجة الظواهر السلبية بأحياء وشوارع المنطقة داخل نطاقها الإشرافي، وقد أسفر عن تلك الجولات إزالة أكثر من (2) طنيين من السلاسل وحدائد وصبات أسمنتية لـ(٢٠) موقعاً لحجز مواقف للسيارات والتي يقوم بعض أصحاب المنازل والمحال بوضعها بصورة مخالفة، إضافة إلى مصادرة (4) أطنان من الخضروات المتنوعة من المباسط العشوائية المخالفة في الخالدية.

وبيّن رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس سامي بن سلطان النفيعي، أن أعمال الإزالة لا تتم إلا بعد الإنذار لأصحابها، حيث يتم إشعار المخالفين بوضع ملصق المخالفة بالموقع للتنويه على ضرورة الإزالة، مشدداً على أهمية إزالة السلاسل والصبات المخالفة نظراً لما تشكله من خطورة على المشاة والمركبات والممتلكات، داعياً المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم الموحد للبلاغات 940.