حرارة تنخفض ورياح وغبار.. “المسند”: 4 أركان تشكل “العواصف”!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، الدكتور عبدالله المسند، إن درجة الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي المعتدل في الرياض من مساء اليوم، حتى تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع، متوقعًا أن تقل درجة الحرارة الدنيا (فجرًا) أقل من 15 درجة، والعظمى (ظهرًا) أقل من 30 درجة مئوية.

وأوضح “المسند”، عبر حسابه على “تويتر”، أنه من “المتوقع أن تنشط الرياح السطحية الغربية، وقد تثير بعض الغبار خاصة في المناطق المفتوحة على أجزاء من: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة، وحائل، والقصيم”.

وعن أركان تشكل الغبار والعواصف الغبارية، قال “المسند”:

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مبينًا أن أدنى سرعة رياح يمكن أن تثير الغبار عندما تبلغ سرعتها بين 16- 24 كم في الساعة، علمًا بأن السرعة المؤثرة تختلف حسب حجم الحبيبات الغبارية، ونسبة الجفاف”.